РИАН: Суд рассмотрит иск о взыскании долгов с рэпера Тимати за капремонт

В среду, 30 апреля, суд в Москве планирует рассмотреть иск о взыскании долга с рэпера Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, по оплате капитального ремонта. Об этом пишут РИА Новости.
«Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович», — отметили представители ведомства.
Известно, что суд рассмотрит 30 апреля два подобных иска от Фонда капитального ремонта (ФКР). Однако сумма накопившегося долга неизвестна.
Отметим, что в 2024 году ФКР уже обращалось в суд с исками в отношении Юнусова. Сообщается, что профильное ведомство вынесло определение об отмене судебных приказов о взыскании задолженности.
Как KP.RU писал ранее, суд оставил в силе постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема. Фигурантам дела вменяют причастность к незаконным финансовым операциям с переводом денег за рубеж.