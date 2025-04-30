Почему в Татарстане 30 апреля будет коротким рабочим днем, а 7 мая — нет

Кроме того, 30 апреля будет коротким рабочим днем. Соответственно, продолжительность рабочего дня в среду уменьшена на час. Это связано с тем, что он предшествует праздничному — 1 мая.
На следующей неделе у татарстанцев также будет сокращенная рабочая неделя, но заключительный рабочий день — 7 мая — не будет коротким. Это объясняется тем, что 7 мая предшествует не праздничному дню — 9 мая, а перенесенному выходному, который приходится на 8 мая. Соответственно, 7 мая у татарстанцев будет обычным рабочим днем.