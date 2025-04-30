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Разбиваем шаблоны: Психологи объяснили Life.ru, почему мозг по-разному видит времена года

Специалисты в области психологии раскрыли Life.ru интересные особенности того, как люди субъективно представляют течение года в своём сознании. По словам клинического психолога Ирины Коржаевой, у большинства людей начало годового цикла ассоциируется с временем года, в которое они родились. Однако существуют исключения — например, у бывших отличников год часто начинается с осени, а дни недели могут визуализироваться как страницы школьного дневника.

Источник: Life.ru

Особый интерес представляет направление мысленного «вращения» годового круга. Как отмечает Коржаева, у творческих натур оно чаще происходит против часовой стрелки, тогда как у строгих логиков — по часовой. Эти особенности, по мнению эксперта, формируются в детстве под влиянием воспитания и приобретённых привычек. Феномен имеет и нейробиологическое объяснение.

Синестезия — нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведёт к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Имеется генетический аспект, а здесь уже можно подключать и психогенетику. Современные методы нейровизуализации, будь то динамические снимки или ЭЭГ, чётко фиксируют различия в активности мозговых зон при обработке временных концепций.

Ирина Коржаева.

Клинический психолог.

Психолог Александр Кичаев дополняет, что традиционное расположение сезонов в ментальном круге (лето вверху, осень справа, зима внизу, весна слева) связано с общепринятыми графическими представлениями и школьными шаблонами. Отклонения от этой схемы могут свидетельствовать о невротических особенностях.

«Если у кого-то наоборот, значит, у них, скорее всего, есть внутреннее несогласие с шаблоном. Может быть, это какие-то невротические особенности. Но обычно у людей всё именно так», — заключил он.

Ранее психолог рассказал Life.ru, почему некоторые эмодзи в наше время могут быть восприняты как угроза и харассмент. По словам специалиста, люди видят в условном «огоньке» совершенно разные смыслы.