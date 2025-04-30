Разбиваем шаблоны: Психологи объяснили Life.ru, почему мозг по-разному видит времена года

Специалисты в области психологии раскрыли Life.ru интересные особенности того, как люди субъективно представляют течение года в своём сознании. По словам клинического психолога Ирины Коржаевой, у большинства людей начало годового цикла ассоциируется с временем года, в которое они родились. Однако существуют исключения — например, у бывших отличников год часто начинается с осени, а дни недели могут визуализироваться как страницы школьного дневника.