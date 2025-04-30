Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая: 13 ритуалов для любви, богатства и защиты от тёмных сил

Если отношения на грани разрыва или уже распались, можно провести обряд с водой и мёдом. Вскипятите воду, добавьте ложку мёда и три капли розового масла. Когда вода остынет до комнатной температуры, окуните в неё фотографию любимого человека, произнося: «Как мёд к воде льнёт, так и (имя) ко мне придёт». Фотографию высушите и носите с собой в течение 7 дней. После этого положите её под подушку на ночь, и если приснится положительный сон — ждите возвращения любимого.