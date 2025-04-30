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Чемоданные лайфхаки: Экономным россиянам советуют дождаться окончания майских, чтобы поймать выгодный тур

Майские праздники — долгожданное время для многих россиян: это самые продолжительные выходные после зимы и прекрасная возможность отдохнуть и насладиться весной. Однако часто встает вопрос — как организовать отдых, не потратив при этом целое состояние? Вот несколько эффективных рекомендаций от эксперта отдела продаж сервиса Onlinetours Дарьи Абакумовой специально для Life.ru.

Источник: Life.ru

Планируйте заранее.

Один из лучших способов сэкономить — раннее бронирование. Пакетные туры за границу стоит оформлять за 4−6 месяцев до поездки, чтобы успеть выбрать лучшие отели и маршруты по доступным ценам.

Будьте гибкими с датами.

Если у вас есть возможность варьировать дни отпуска, попробуйте спланировать поездку чуть раньше или позже майских праздников. Вне праздничных дат туры часто обходятся заметно дешевле, особенно если вылетать в будние дни, отмечает Абакумова.

Выбирайте альтернативные направления.

Популярные курорты в мае могут быть переполнены и переоценены. Рассмотрите менее очевидные направления, которые предложат отличный отдых за меньшие деньги. Например, вместо традиционной Турции обратите внимание на Бахрейн — настоящий рай для любителей дайвинга, с комфортной температурой воды круглый год.

«В Азии стоит рассмотреть поездки в Таиланд, где в мае стоимость туров заметно ниже, чем в зимний сезон. Острова Самуи и Пхукет порадуют чистыми пляжами и умеренными ценами. Недорогой и приятный отдых предложит также Вьетнам — курорты Нячанг и Дананг», — рекомендует собеседница Life.ru.

Городской отдых и близкие направления.

Тем, кто не стремится к знойному климату, подойдут поездки в Сочи, Баку или Тунис, где в мае ещё не так жарко, но работают бассейны с подогревом и прекрасными видами. Любители экскурсионного отдыха могут выбрать путешествия по Армении, Узбекистану или городам России.

Следите за скидками.

Регулярно проверяйте сайты бронирования туров и билетов — в праздничный период там появляются специальные предложения и акции. Подпишитесь на рассылки, чтобы не пропустить выгодные варианты.

Отдых за городом и внутренний туризм.

Если организовать дальнюю поездку не удалось, отличный вариант — провести время за городом. Снять домик, устроить шашлыки, насладиться природой — что может быть лучше?

«Также стоит подумать о кемпинге: отдых в палатке на природе обойдется в разы дешевле, если есть нужное снаряжение», — подсказывает наш эксперт.

Для коротких поездок подойдут маршруты в старинные города России — Кострому, Казань, Нижний Новгород, Владимир или Ярославль. Выбирайте направления, куда можно добраться на автомобиле или поезде за 3−5 часов.

Тем, кто проведёт майские праздники на даче, точно стоит ознакомиться с материалом Life.ru и Роскачества о выборе мангала. Но не забывайте одеваться потеплее: в столичный регион, к примеру, «бегущие волны» принесут холод и ветер. За романтичным название скрывается атмосферное явление, при котором перемещение возмущений резко меняет погодные условия.