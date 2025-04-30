Чемоданные лайфхаки: Экономным россиянам советуют дождаться окончания майских, чтобы поймать выгодный тур

Тем, кто не стремится к знойному климату, подойдут поездки в Сочи, Баку или Тунис, где в мае ещё не так жарко, но работают бассейны с подогревом и прекрасными видами. Любители экскурсионного отдыха могут выбрать путешествия по Армении, Узбекистану или городам России.