Чемоданные лайфхаки: Экономным россиянам советуют дождаться окончания майских, чтобы поймать выгодный тур

Планируйте заранее.
Один из лучших способов сэкономить — раннее бронирование. Пакетные туры за границу стоит оформлять за 4−6 месяцев до поездки, чтобы успеть выбрать лучшие отели и маршруты по доступным ценам.
Будьте гибкими с датами.
Если у вас есть возможность варьировать дни отпуска, попробуйте спланировать поездку чуть раньше или позже майских праздников. Вне праздничных дат туры часто обходятся заметно дешевле, особенно если вылетать в будние дни, отмечает Абакумова.
Выбирайте альтернативные направления.
Популярные курорты в мае могут быть переполнены и переоценены. Рассмотрите менее очевидные направления, которые предложат отличный отдых за меньшие деньги. Например, вместо традиционной Турции обратите внимание на Бахрейн — настоящий рай для любителей дайвинга, с комфортной температурой воды круглый год.
«В Азии стоит рассмотреть поездки в Таиланд, где в мае стоимость туров заметно ниже, чем в зимний сезон. Острова Самуи и Пхукет порадуют чистыми пляжами и умеренными ценами. Недорогой и приятный отдых предложит также Вьетнам — курорты Нячанг и Дананг», — рекомендует собеседница Life.ru.
Городской отдых и близкие направления.
Тем, кто не стремится к знойному климату, подойдут поездки в Сочи, Баку или Тунис, где в мае ещё не так жарко, но работают бассейны с подогревом и прекрасными видами. Любители экскурсионного отдыха могут выбрать путешествия по Армении, Узбекистану или городам России.
Следите за скидками.
Регулярно проверяйте сайты бронирования туров и билетов — в праздничный период там появляются специальные предложения и акции. Подпишитесь на рассылки, чтобы не пропустить выгодные варианты.
Отдых за городом и внутренний туризм.
Если организовать дальнюю поездку не удалось, отличный вариант — провести время за городом. Снять домик, устроить шашлыки, насладиться природой — что может быть лучше?
«Также стоит подумать о кемпинге: отдых в палатке на природе обойдется в разы дешевле, если есть нужное снаряжение», — подсказывает наш эксперт.
Для коротких поездок подойдут маршруты в старинные города России — Кострому, Казань, Нижний Новгород, Владимир или Ярославль. Выбирайте направления, куда можно добраться на автомобиле или поезде за 3−5 часов.
Тем, кто проведёт майские праздники на даче, точно стоит ознакомиться с материалом Life.ru и Роскачества о выборе мангала. Но не забывайте одеваться потеплее: в столичный регион, к примеру, «бегущие волны» принесут холод и ветер. За романтичным название скрывается атмосферное явление, при котором перемещение возмущений резко меняет погодные условия.