Рубио поставил ультиматум по участию Штатов в мирном процессе на Украине

— Госсекретарь заявил мне о ситуации на Украине совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту, — привела на брифинге его слова представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.