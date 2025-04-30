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Рубио поставил ультиматум по участию Штатов в мирном процессе на Украине

Российская Федерация и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время. Об этом во вторник, 29 апреля, сказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Российская Федерация и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время. Об этом во вторник, 29 апреля, сказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

— Госсекретарь заявил мне о ситуации на Украине совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту, — привела на брифинге его слова представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Дальнейшие действия Америки будут зависеть от решения президента страны Дональда Трампа, в настоящее время он определяется с этим, добавил Рубио, передает РБК.

— Если прогресса не будет, то мы откажемся от роли посредников в данном процессе, — заключил Брюс.

28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио, в ходе которого состоялся «продуктивный обмен мнениями». Основное внимание в беседе уделили украинскому кризису. Министр и госсекретарь отметили важность консолидации предпосылок для начала переговоров о долгосрочном мире.