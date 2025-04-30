Рубио поставил ультиматум по участию Штатов в мирном процессе на Украине

Российская Федерация и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время. Об этом во вторник, 29 апреля, сказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
— Госсекретарь заявил мне о ситуации на Украине совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту, — привела на брифинге его слова представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
Дальнейшие действия Америки будут зависеть от решения президента страны Дональда Трампа, в настоящее время он определяется с этим, добавил Рубио, передает РБК.
— Если прогресса не будет, то мы откажемся от роли посредников в данном процессе, — заключил Брюс.
28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио, в ходе которого состоялся «продуктивный обмен мнениями». Основное внимание в беседе уделили украинскому кризису. Министр и госсекретарь отметили важность консолидации предпосылок для начала переговоров о долгосрочном мире.