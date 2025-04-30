Как Башкирия отметит 80-летие Победы.

Башкирия вместе со всей страной готовится встретить, пожалуй, главный праздник — День Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Согласно опросам ВЦИОМ, 9 мая для жителей России символизирует национальную гордость и единство, являясь священной и памятной датой, связанной с освобождением от фашизма и ценностью мира. В этот день миллионы людей вспоминают героических родственников, которые отдали жизни ради будущих поколений.
«Этот праздник мы встречаем с особенным чувством. Он занимает особое место в нашей жизни, особенно сейчас, в эти непростые времена. Мы снова обращаемся к подвигу наших предков, которые победили в той страшной войне. И мы понимаем значимость этого праздника. Понимаем, что должны бороться за этот праздник, потому что недоброжелатели все время пытаются каким-то образом его у нас отнять, но это не получится ни у кого. Огромная благодарность нашим воинам, нашим дедам, всем победителям. Огромное уважение к ним, потому что мы сейчас понимаем, как это тяжело, ведь они разгромили фашистскую армию. Все люди помнят. Мы должны помнить наших героев», — неоднократно говорил Глава Башкирии Радий Хабиров.
О том, как в регионе отпразднуют Великую Победу — читайте в материале «Башинформа».
ВСЁ ВНИМАНИЕ — ВЕТЕРАНАМ
Сегодня в Башкирии проживают свыше 7,3 тысячи ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, и приравненных к ним лиц. Указом Президента России Владимира Путина фронтовики и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат от Социального фонда РФ единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей каждая, труженики тыла — по 55 тысяч рублей. Между тем Глава республики Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате в размере 2 тысячи рублей детям войны — на нее смогут рассчитывать почти 115 тысяч человек (107,9 тысячи получат эту сумму из бюджета региона, 6,8 тысячи — из федерального бюджета, как ветераны войны). Также в стране учредили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», в Башкирии ее вручили уже более 6,1 тысячи ветеранам.
НАСЫЩЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Празднования 9 мая состоятся по всей республике, наиболее масштабные из них — в столице. Это торжественные возложения цветов к мемориалу генерала Шаймуратова, к Вечному огню и мемориалам в Парке Победы, большой парад в составе более 2 тысяч человек, праздничный концерт и другие памятные события с непременным участием героев войны.
Конечно, празднование Дня Победы продолжится и после 9 мая. До конца года в республике организуют смотр-конкурс строевой песни, «Вальс Победы», акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», конкурс «Портрет героя», фестиваль «Романтика осени», всероссийский конкурс «Время героев», Дни армейской культуры и еще много других мероприятий. Кроме того, жителей республики ждет премьера художественного фильма «Фарзана идет на Запад» о реальном подвиге подростков из Учалинского района, которые в годы Великой Отечественной войны пешком перегнали стадо из 400 коров в освобожденную от немецко-фашистских захватчиков Украину. Также запланированы концерт Государственного академического симфонического оркестра РБ с исполнением 7-й симфонии Шостаковича и новые театральные постановки, посвященные знаменательному событию.
БЕЗОПАСНОСТЬ — НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
За безопасностью людей во время парада, «Бессмертного полка» и других мероприятий проследят четыре тысячи сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, включая 1,5 тысячи в Уфе, а также 400 ЧОПовцев, членов народных дружин, казачьих обществ и других профильных объединений. 9 мая будет работать Центр управления силами на базе регионального МВД. До 12 мая под охрану взяли свыше 1,5 тысячи мемориалов и памятников участникам Великой Отечественной. Кроме того, в День Победы на случай чрезвычайных ситуаций при столичной мэрии создадут оперштаб.
Очень важно, чтобы люди знали, в какое время и где будут проходить памятные мероприятия. В Уфе достаточно большое количество жителей примет участие в акции «Бессмертный полк». Они должны чётко понимать место сбора, что можно брать с собой, каким маршрутом будут идти. Кроме того, надо организовать работу общественного транспорта таким образом, чтобы поток людей мог оперативно разъехаться. Предстоит большой объём работы. Это наша зона ответственности.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Традиционная всероссийская акция памяти в 2025 году состоится уже в 12-й раз, и впервые с 2022 года — в полномасштабном формате. Ожидается, что участниками шествия в Уфе станут около 200 тысяч человек. Маршрут протяженностью около шести километров пройдет по проспекту Октября — от улицы Шафиева до пересечения с Кольской. Формирование основной колонны начнется с 10.00 и продлится около часа. В 10.55 участники споют знаменитую «Катюшу» на русском и башкирском языках, в 11.00 ветеранов почтят минутой молчания, а само событие стартует в 11.12 с завершением в 13.00. Подробнее об этом читайте на сайте «Башинформа».
ОБНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ И МЕМОРИАЛОВ
В городах и районах республики памятники, мемориалы и обелиски в честь ветеранов и героев войны приводят в надлежащий вид. Всего в республике почти 2,4 тыс. таких объектов, ремонт требовался почти 1,5 тыс. Уже обновлено более 1,2 тыс., по остальным работы должны завершить до Дня поминовения и почитания, который состоится 3 мая.
Я попросил контрольное управление посмотреть, как ведётся работа по объектам воинской славы. Осталось несколько дней до великого юбилея. Считаю, что работа в этом направлении ведётся недостаточно энергичная. Снег сошёл, надо траву убрать, это понятно. Но как быть с такими случаями, как отсутствие буквы в надписи «Никто не забыт. Ничто не забыто» в Буздякском районе? Или, например, в Мелеузе в парке Славы лопнула плитка. Отправьте двух рабочих и они к обеду всё сделают. В чём проблема? Там же порванные флаги у памятника разведчикам. Безобразие. Белебей, памятник участникам войн: разрушение бордюра и облицовки основания памятника. Здесь тоже работы на один день.
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Городской пассажирский транспорт в Уфе с 8 по 11 мая будет обслуживать пассажиров по графику выходного дня. В День Победы 9 мая на период торжественных мероприятий на проспекте Октября изменится схема движения автобусов и троллейбусов от улицы имени города Галле до Кольской. Так, автобусы поедут по Комсомольской, Российской, Зорге и Блюхера, а троллейбусы № 13 и 22 приостановят работу.
«80-летие Великой Победы — особое событие для страны и наших союзников. Его значение как символа подвига советского народа трудно переоценить в наши дни. Эта дата призывает нас равняться на героев-фронтовиков, тружеников тыла, стараться быть достойными их в сегодняшних испытаниях. Мы должны наполнить празднование этой даты особым содержанием, историческими и современными смыслами, вложить их во все мероприятия. Глубоко продумать содержание», — подчеркивал Радий Хабиров.