Как Башкирия отметит 80-летие Победы.

«Этот праздник мы встречаем с особенным чувством. Он занимает особое место в нашей жизни, особенно сейчас, в эти непростые времена. Мы снова обращаемся к подвигу наших предков, которые победили в той страшной войне. И мы понимаем значимость этого праздника. Понимаем, что должны бороться за этот праздник, потому что недоброжелатели все время пытаются каким-то образом его у нас отнять, но это не получится ни у кого. Огромная благодарность нашим воинам, нашим дедам, всем победителям. Огромное уважение к ним, потому что мы сейчас понимаем, как это тяжело, ведь они разгромили фашистскую армию. Все люди помнят. Мы должны помнить наших героев», — неоднократно говорил Глава Башкирии Радий Хабиров.