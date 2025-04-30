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В Екатеринбурге появилась первая жертва укуса гадюки

В больницу Екатеринбурга доставили человека, которого укусила гадюка — первого в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что пациента госпитализировали в ЦГКБ № 24. О его состоянии ничего не сообщается.

Гадюка — ядовитая змея, укус которой может быть смертелен. Так, в 2022 году житель Екатеринбурга умер после того, как его укусила рептилия. Сначала екатеринбуржец самостоятельно добрался в травмпункт ЦГБ № 24. Там мужчине стало хуже, и в состоянии комы его госпитализировали в ЦГБ № 20, где пострадавший и скончался.

Также известно о сотнях пострадавших от укусов клещей. С начала сезона клещи покусали уже 600 человек в Свердловской области.