В Екатеринбурге появилась первая жертва укуса гадюки

Гадюка — ядовитая змея, укус которой может быть смертелен. Так, в 2022 году житель Екатеринбурга умер после того, как его укусила рептилия. Сначала екатеринбуржец самостоятельно добрался в травмпункт ЦГБ № 24. Там мужчине стало хуже, и в состоянии комы его госпитализировали в ЦГБ № 20, где пострадавший и скончался.