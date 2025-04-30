В Екатеринбурге появилась первая жертва укуса гадюки

В ведомстве уточнили, что пациента госпитализировали в ЦГКБ № 24. О его состоянии ничего не сообщается.
Гадюка — ядовитая змея, укус которой может быть смертелен. Так, в 2022 году житель Екатеринбурга умер после того, как его укусила рептилия. Сначала екатеринбуржец самостоятельно добрался в травмпункт ЦГБ № 24. Там мужчине стало хуже, и в состоянии комы его госпитализировали в ЦГБ № 20, где пострадавший и скончался.
Также известно о сотнях пострадавших от укусов клещей. С начала сезона клещи покусали уже 600 человек в Свердловской области.