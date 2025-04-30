Тянули до последнего дня: мигрантам в Приморье дали второй шанс

В минувший вторник, 29 апреля, стало известно, что президент России продлил срок миграционной амнистии до 10 сентября. Это дает иностранцам право оформить необходимые документы и узаконить свое пребывание в регионах страны, в том числе и в Приморье. В связи с этим есть вероятность, что очереди у миграционного центра во Владивостоке станут меньше, сообщают «Вести: Приморье».
Ранее узаконить свое пребывание в Приморье можно было до 30 апреля, однако некоторые тянули до последнего дня, а другие не успели пройти эту процедуру из-за больших очередей возле миграционного центра. Жители города сообщали, что толпа перекрывала дорогу, а иногда ожидание иностранцев сопровождалось драками друг с другом. Сейчас же на улице дежурит полиция, а вход оградили железным забором.
Сейчас же стало гораздо тише, иностранцы сами составляют списки, но все хотят электронную очередь, а вот внутри их пропускают уже по номеркам.
Большинство людей стоит в очереди оформить патент на работу. На одного человека у сотрудников центра уходит 15−20 минут, чтобы сделать фото и провести дактилоскопию.