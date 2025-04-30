Тянули до последнего дня: мигрантам в Приморье дали второй шанс

В минувший вторник, 29 апреля, стало известно, что президент России продлил срок миграционной амнистии до 10 сентября. Это дает иностранцам право оформить необходимые документы и узаконить свое пребывание в регионах страны, в том числе и в Приморье. В связи с этим есть вероятность, что очереди у миграционного центра во Владивостоке станут меньше, сообщают «Вести: Приморье».