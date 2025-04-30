Пермский край ждут заморозки после вторжения холодных масс воздуха из Арктики

В ночь на 1 мая Пермский край окажется под влиянием холодной воздушной массы из Арктики. Она вытеснит пришедший циклон. Температура воздуха днем понизится до +3…+8 градусов, в Перми будет не выше +6 градусов.
Телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края» прогнозирует дальнейшее ухудшение погоды. В ночь на 2 мая на территорию Прикамья придут повсеместные заморозки. Особенно сильные они будут на востоке края, где остается лежать снег.
Сегодня, 30 апреля, регион ждет усиление ветра до 15−18 м/с в южной части. На север и восток днем обрушатся дожди до 10−15 мм осадков, по остальной территории Прикамья — 1−8 мм. Дожди будут способствовать интенсивному таянию снега.