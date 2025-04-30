Цены на топливо продолжают расти во Владивостоке: что изменилось на АЗС

На данный момент повышение затронуло все виды топлива, кроме бензина АИ-95, который сохраняет стабильную цену с середины февраля.
Как сообщает VL.ru, стоимость бензина на крупнейших автозаправочных станциях города, таких как ННК и «Востокнефтепродукт», выросла на 30 копеек — 1 рубль.
В то же время сети АЗС «Октант» и «Уссури» зафиксировали некоторое снижение стоимости, однако все еще остаются выше, чем у сетей ННК и «Востокнефтепродукт».
На заправках сети «Бензо» был зафиксирован рост стоимости бензина АИ-92 и снижение цен на АИ-98.
«Прогнозируется, что в ближайшее время общая тенденция роста цен на топливо во Владивостоке продолжится, в том числе на фоне объединения двух крупнейших сетей АЗС — ННК и “Востокнефтепродукт”», — отмечает источник издания VL.ru.