Обнаружили спустя 153 дня: поиски жителя Салавата завершились трагедией

Пропавшего жителя башкирского города Салават обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Мужчина пропал пять месяцев назад — 28 ноября. К сожалению, сегодня ночью волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.
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