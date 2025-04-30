Выход с ряда центральных станций метро ограничат в Москве 7 и 9 мая

— Ограничения продлятся с открытия метро до окончания мероприятий. Приносим извинения за временные неудобства, — уточнили в Telegram-канале департамента.
Ранее также стало известно, что с 23 апреля по 19 мая доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно ограничили. Ограничения связаны с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади состоится традиционный военный парад, в рамках подготовки к которому уже начался монтаж трибун для зрителей.
Кроме того, центр организации дорожного движения напомнил об ограничениях в движении транспорта в Москве в четверг, 9 мая. С 17:00 будет временно закрыто движение для транспорта на Волгоградском проспекте и на участке МКАД. Так, до окончания мероприятий движения не будет в Проектируемом проезде № 3502, на Волгоградском проспекте от Третьего транспортного кольца до МКАД, а также на внутренней стороне МКАД — от Волгоградского проспекта до Минского шоссе.