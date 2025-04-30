Выход с ряда центральных станций метро ограничат в Москве 7 и 9 мая

Кроме того, центр организации дорожного движения напомнил об ограничениях в движении транспорта в Москве в четверг, 9 мая. С 17:00 будет временно закрыто движение для транспорта на Волгоградском проспекте и на участке МКАД. Так, до окончания мероприятий движения не будет в Проектируемом проезде № 3502, на Волгоградском проспекте от Третьего транспортного кольца до МКАД, а также на внутренней стороне МКАД — от Волгоградского проспекта до Минского шоссе.