Краснокнижную цаплю заметили в одном из микрорайонов Владивостока

В районе микрорайона Патрокл во Владивостоке горожане заметили редкую гостью — краснокнижную цаплю. Как рассказывают местные жители, эта необычная птица нередко появляется на прибрежном озере, иногда даже вместе с сородичами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Patrokl.Info.
Однако на этот раз появление пернатой вызвало у некоторых пользователей местных чатов сомнительный порыв — «спасти» цаплю путём отлова, хотя на вид она чувствует себя вполне уверенно и не проявляет признаков беспокойства.
По словам очевидцев, краснокнижные цапли уже не впервые радуют глаз приморцев в этой части города.