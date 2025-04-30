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Краснокнижную цаплю заметили в одном из микрорайонов Владивостока

Горожане не в первый раз видят редкую птицу.

Источник: Соцсети

В районе микрорайона Патрокл во Владивостоке горожане заметили редкую гостью — краснокнижную цаплю. Как рассказывают местные жители, эта необычная птица нередко появляется на прибрежном озере, иногда даже вместе с сородичами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Patrokl.Info.

Однако на этот раз появление пернатой вызвало у некоторых пользователей местных чатов сомнительный порыв — «спасти» цаплю путём отлова, хотя на вид она чувствует себя вполне уверенно и не проявляет признаков беспокойства.

По словам очевидцев, краснокнижные цапли уже не впервые радуют глаз приморцев в этой части города.