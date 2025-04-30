Краснокнижную цаплю заметили в одном из микрорайонов Владивостока

В районе микрорайона Патрокл во Владивостоке горожане заметили редкую гостью — краснокнижную цаплю. Как рассказывают местные жители, эта необычная птица нередко появляется на прибрежном озере, иногда даже вместе с сородичами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Patrokl.Info.