Пермяков приглашают на праздничную первомайскую программу

Праздничные мероприятия 1 мая пройдут в парках Перми и на эспланаде, а вечером состоится фейерверк.
На эспланаде с 13:00 до 15:00 пройдет тематическая концертная программа (0+), посвященная празднованию Дню Весны и Труда. Выступят солисты и коллективы муниципального учреждения культуры «ПермьКонцерт». Пермяков и гостей города ждут номера ансамблей «Груша», «Воскресение», «Ба-Ба-Ту», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», певицы Марии Савостиной, певца Евгения Старкова и балалаечника Андрея Кирякова.
В скверах и парках состоятся анимационные программы с интерактивными площадками. Так, в парке им. Чехова горожан ждут с 16:00 до 17:00, в парке «Счастье есть» праздничная программа продлится с 12:00 до 15:00, в саду им. Миндовского — тоже с 12:00 до 15:00.
Праздничный фейерверк будет запущен в 23:00 с территории городского пляжа в районе Коммунального моста. Лучшим местом для зрителей станет центральная набережная Камы.