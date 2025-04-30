Пермяков приглашают на праздничную первомайскую программу

В скверах и парках состоятся анимационные программы с интерактивными площадками. Так, в парке им. Чехова горожан ждут с 16:00 до 17:00, в парке «Счастье есть» праздничная программа продлится с 12:00 до 15:00, в саду им. Миндовского — тоже с 12:00 до 15:00.