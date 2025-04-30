В Новосибирской области ремонтируют дорогу к историческому Каргатскому форпосту

В Каргатском районе начался ремонт дороги, ведущей к селу Форпост-Каргат — месту расположения одного из первых казачьих укреплений в Сибири, основанного в 1749 году. Этот участок старинного Сибирского тракта имеет не только транспортное, но и историческое значение, напоминая о временах освоения Барабинской степи. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.
— Ремонтные работы на участке растягиваются в пять километров. Специалистам компании предстоит выровнять дорожное полотно, уложить новое щебеночно-песчаное покрытие, установить сигнальные столбики и современные дорожные знаки. Эта важная транспортная артерия связывает несколько сел с районным центром. По обновленной дороге будут комфортно и безопасно передвигаться школьные автобусы, рейсовый транспорт, грузовики и спецтехника, — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что Каргатский форпост, основанный как казачье укрепление для защиты Московско-Сибирского тракта, сегодня является привлекательным туристическим объектом. Ремонт дороги сделает посещение исторического места более доступным для желающих познакомиться с наследием Сибири.