В Новосибирской области ремонтируют дорогу к историческому Каргатскому форпосту

В Каргатском районе начался ремонт дороги, ведущей к селу Форпост-Каргат — месту расположения одного из первых казачьих укреплений в Сибири, основанного в 1749 году. Этот участок старинного Сибирского тракта имеет не только транспортное, но и историческое значение, напоминая о временах освоения Барабинской степи. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.