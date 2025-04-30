Минцифры: Россияне 16 миллионов раз позвонили на номер акции «Ура Победе!»

В текущем году абоненты российских операторов связи почти 16 миллионов раз воспользовались номером 1945 в рамках акции Ура Победе! . Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. По информации ведомства, позвонившие могли заменить сигнал вызова военной песней, установить логотип Победы, а также прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные голосом Юрия Левитана. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция Ура Победе! . По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз, заявили в министерстве. Уточняется, что пользователь может прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном. Помимо этого, на звонок можно установить: Темная ночь , Катюша , Прощание славянки , Синий платочек , Нам нужна одна Победа . Также можно получить ссылку, чтобы загрузить логотип 80-летия Победы, передает РИА Новости. Акция действует с 25 февраля по 15 мая 2025 года. Также в Москве 7 и 9 мая ограничат выходы с нескольких центральных станций метро.