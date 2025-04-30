Минцифры: Россияне 16 миллионов раз позвонили на номер акции «Ура Победе!»

В текущем году абоненты российских операторов связи почти 16 миллионов раз воспользовались номером «1945» в рамках акции «Ура Победе!». Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
По информации ведомства, позвонившие могли заменить сигнал вызова военной песней, установить логотип Победы, а также прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные голосом Юрия Левитана.
— В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция «Ура Победе!». По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз, — заявили в министерстве.
Уточняется, что пользователь может прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном. Помимо этого, на звонок можно установить: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа». Также можно получить ссылку, чтобы загрузить логотип 80-летия Победы, передает РИА Новости.
Акция действует с 25 февраля по 15 мая 2025 года.
Также в Москве 7 и 9 мая ограничат выходы с нескольких центральных станций метро.