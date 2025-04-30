Сегодня в Алматы прозвучат сирены

В день тренировки будет задействована городская система оповещения: сиренно-речевые установки, перехват телеканалов и рассылка уведомлений через мобильные приложения. Ранее в ДЧС сообщали, звуковой сигнал «Внимание всем!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.