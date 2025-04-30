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Сегодня в Алматы прозвучат сирены

Сегодня, 30 апреля, в 11:00 в Алматы зазвучат сирены — пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. Граждан призвали сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: Nur.kz

В день тренировки будет задействована городская система оповещения: сиренно-речевые установки, перехват телеканалов и рассылка уведомлений через мобильные приложения. Ранее в ДЧС сообщали, звуковой сигнал «Внимание всем!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

«До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите кратчайший маршрут в безопасное место. Напомним, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий», — отметили в ДЧС.