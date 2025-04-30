Сегодня в Алматы прозвучат сирены

В день тренировки будет задействована городская система оповещения: сиренно-речевые установки, перехват телеканалов и рассылка уведомлений через мобильные приложения. Ранее в ДЧС сообщали, звуковой сигнал «Внимание всем!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
«До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите кратчайший маршрут в безопасное место. Напомним, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий», — отметили в ДЧС.