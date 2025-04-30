Рассказываем, что изменится в движении автобусов в центре Иркутска 3, 5 и 7 мая

В связи с подготовкой военных подразделений Иркутского гарнизона в центре города временно изменится схема движения общественного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничения коснутся площади перед зданием правительства региона в следующие часы: 3 мая с 16:00 до 19:00, 5 мая с 18:00 до 22:00, 7 мая с 17:00 до 22:00.
Рассказываем, что еще изменится. Маршруты № 7к и 90 из центра после улицы Ленина поедут по Канадзавы, Марата, Чкалова без остановки на площади Сперанского. Автобус № 74 в центр после Чкалова направится по Марата, Свердлова, Ленина без остановки у сквера Кирова.
Маршруты № 12 и 16к из центра после Ленина проследуют по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина, минуя сквер Кирова и площадь Сперанского. Маршрут № 8 в центр после Чкалова пойдет по Марата, Свердлова, Ленина, Желябова, а из центра — по Канадзавы, Марата, Чкалова без остановок у сквера Кирова и пл. Сперанского.
— № 56 в центр после Ленина поедет по Желябова, Декабрьских Событий, Рабочей с новой остановкой «Цирк». Обратно — по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина без остановок у сквера Кирова, художественного музея и площади Сперанского. № 48 в центр после Рабочей направится по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина без остановки у музея, — сообщают в администрации.
3 мая дополнительные изменения затронут маршруты № 3, 16, 23, 61 ₽, 67, 80 (5 и 7 мая добавятся № 11, 20, 40, 49) — в центр после Чкалова поедут по Марата, Свердлова, Ленина, обратно по Канадзавы, Марата, Чкалова без остановок у сквера Кирова и пл. Сперанского.
3 мая также изменятся маршруты № 6, 14, 28 ₽, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 (5 и 7 мая добавятся № 42, 43) — в центр после Чкалова по Марата, Свердлова, Ленина, обратно после Карла Маркса по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова без остановки на ул. Сухэ-Батора.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в работе общественного транспорта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что профсоюзный митинг-концерт пройдет в Иркутске в Праздник весны и труда.