Рассказываем, что изменится в движении автобусов в центре Иркутска 3, 5 и 7 мая

Маршруты № 12 и 16к из центра после Ленина проследуют по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина, минуя сквер Кирова и площадь Сперанского. Маршрут № 8 в центр после Чкалова пойдет по Марата, Свердлова, Ленина, Желябова, а из центра — по Канадзавы, Марата, Чкалова без остановок у сквера Кирова и пл. Сперанского.