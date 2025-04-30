Минцифры: Россияне почти 16 млн раз позвонили на номер «1945» для смены звонка

По информации ведомства, обратившись по этому номеру, жители России могут заменить обычный звонок военной песней, установить логотип Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, которые зачитывает Юрий Левитан.
«По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 млн раз», — приводит данные министерства агентство РИА «Новости».
Акция «Ура Победе!» проходит с 2010 года. В 2025 году она стартовала 25 февраля и продлится до 15 мая. Каждый желающий может бесплатно позвонить на номер «1945», и с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел.
Ранее заслуженный артист России и композитор Олег Газманов выпустил новую песню «Последний Ветеран», посвящённую Победе в Великой Отечественной войне. Композиция уже доступна на музыкальных платформах.