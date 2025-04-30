Врач Скородумова назвала полностью несовместимые с алкоголем признаки недомогания

— Если у вас есть гастрит или язва, алкоголь может усугубить ваши симптомы и замедлить процесс заживления. Признаками являются боли в животе, изжога, тошнота, рвота. Кроме того, алкоголь может влиять на уровень сахара в крови, поэтому при диабете важно избегать его употребления, особенно в больших количествах, ─ подытожила Скородумова в беседе с «Лентой.ru».