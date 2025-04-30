Врач Скородумова назвала полностью несовместимые с алкоголем признаки недомогания

Алкогольные напитки способны сильно повлиять на здоровье, в некоторых состояниях их категорически противопоказано употреблять. Об этом рассказала кардиолог неврологического отделения НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова.
В случае, если у человека наблюдается желтушность кожи и глаз, боль в правом подреберье, отеки, усталость, тошнота, то скорее всего, у него есть серьезные проблемы с печенью. По словам врача, в таком состоянии лучше отказаться от алкоголя.
Кроме того, при одышке, боли в груди, учащенном сердцебиении и отеках ног тоже не следует пить спиртные напитки. Все эти симптомы указывают на то, что у человека больное сердце.
— Если у вас есть гастрит или язва, алкоголь может усугубить ваши симптомы и замедлить процесс заживления. Признаками являются боли в животе, изжога, тошнота, рвота. Кроме того, алкоголь может влиять на уровень сахара в крови, поэтому при диабете важно избегать его употребления, особенно в больших количествах, ─ подытожила Скородумова в беседе с «Лентой.ru».
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