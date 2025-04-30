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30 апреля суда начнут ходить из Самары в Зольное и Гаврилову Поляну

Во время майских праздников в Самарской области возобновляется движение водных маршрутов, популярных среди местных жителей.

Согласно сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, теперь открыты две классические линии: «Самара — Гаврилова Поляна» и «Самара — Зольная».

Сообщение началось с 30 апреля. Между Самарой и селом Зольной маршруты организованы ежедневно, причем утром судоходство осуществляется из Зольного в 05:00, обратно из Самары в 18:30.

В течение маршрута предусмотрено несколько остановок на поляне имени Фрунзе, в Ширяево, п. Богатырь и Солнечной Поляне.

Дополнительный рейс Самара — Ширяево будет действовать с 1 по 4 мая, стартуя из Самары в 08:30 и возвращаясь из Ширяево в 15:10.

После 4 мая дополнительные рейсы станут полноценными, следуя из Самары в 08:30 и из Зольного в 14:00.

Третье традиционное направление «Самара — Гаврилова Поляна» обслуживается трижды в сутки: утренний рейс отправляется из Самары в 07:45, дневной в 15:00 и вечерний в 19:30.

Обратные рейсы осуществляются соответственно в 05:30, 10:05 и 17:40.

Режим работы водного транспорта определен следующим образом: в период с 30 апреля по 4 мая и с 8 по 11 мая действуют расписание выходных дней, в прочие дни соблюдается обычный график.