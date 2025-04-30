Проезд на красный свет ударит по кошельку сильнее: что изменится для водителей с 1 мая

За нарушение ПДД при переезде через ж/д пути водителя могут лишить прав на полгода.
С 1 мая 2025 года в России вступят в силу новые штрафы за нарушения ПДД. По словам автоэксперта Андрея Бундина, за проезд на красный свет размер взысканий увеличится до 2500 рублей, а за остановку на пешеходном переходе — до 3000 рублей. Также изменится методика расчета утилизационного сбора для юридических лиц — из-за этого, по словам экспертов, цены на некоторые авто могут существенно вырасти. Подробнее о том, что ждет водителей в мае — в материале URA.RU.
Штрафы за нарушение ПДД.
За проезд на красный сигнал светофора и остановке на пешеходном переходе.
Водителей начнут жестче наказывать за проезд на красный свет Фото: Анастасия Соргина © URA.RU.
С 1 мая 2025 года увеличатся штрафы за нарушения некоторых правил дорожного движения. По словам автоэксперта Андрея Бундина, штраф за проезд на красный свет вырастет с 1500 до 2500 рублей, а за остановку на пешеходном переходе — с 1000 до 3000 рублей. Он также отметил, что количество камер для фиксации этих нарушений увеличится.
За высадку детей-безбилетников.
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За принудительную высадку ребенка-безбилетника (без сопровождения) из автобуса, троллейбуса, трамвая водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, кондуктору/контролеру — 20−30 тысяч рублей. Если ребенок едет со взрослыми-безбилетниками, они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
За нарушение ПДД при переезде через ж/д пути.
Нарушение ПДД при пересечении ж/д путей (вне переезда, на запрещающий сигнал, остановка/стоянка, проезд при приближении поезда) водителя ждет штраф на сумму 5000 рублей или лишение прав на от трех до шести месяцев. Штраф за другие нарушения правил проезда через ж/д переезды будет также увеличен до 5000 рублей.
Новая методика расчета утилизационного сбора.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России ожидается взлет цен на машины: URA.RU узнало, когда покупать или менять автомобиль.
С 1 мая 2025 года изменится расчет утилизационного сбора для автомобилей из стран ЕАЭС, но только для юридических лиц. Для физических лиц ничего не изменится, и они смогут ввозить машины с двигателем до трех литров по упрощенному порядку.
Новый сбор будет зависеть от фактических затрат на приобретение и доставку автомобиля. Это означает, что юрлица должны будут предоставлять транспортные накладные для расчета конечной суммы сбора. Новый метод расчета составит базовую ставку плюс 50% от разницы между рыночной ценой и затратами. Без документов сбор может достигать 60% от стоимости автомобиля. Ожидается, что цены на импортируемые автомобили вырастут на 20−25%, особенно в премиум-сегменте.
Рост стоимости европейских авто.
AUDI может подорожать на три млн рублей из-за увеличения утильсбораФото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, повышение утильсбора может привести к росту цен на европейские автомобили. Он отметил, что это усугубит ситуацию на автомобильном рынке и снизит спрос. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что цены на BMW и AUDI могут вырасти в среднем от одного до трех миллионов рублей.
Новые правила для суточных полисов ОСАГО.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак накажут водителей, нарушивших закон об ОСАГО.
С 7 апреля краткосрочные полисы ОСАГО начали действовать ровно 24 часа с момента оформления, а не до конца календарного дня. Российский союз автостраховщиков (РСА) выразил сомнение в целесообразности этих изменений, отметив, что прежний механизм работал без нареканий. И сейчас при оформлении европротокола невозможно оперативно проверить, активен ли полис в конкретный час, поскольку перерасчет страховой премии производится по дням.
Отмена зимнего режима скорости.
Две федеральные трассы перешли уже на летний скоростной режимФото: Размик Закарян © URA.RU.
С 21 апреля федеральные трассы М-4 «Дон» и М-11 «Нева» перешли на летний скоростной режим. Ограничения, действовавшие зимой для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 т, были отменены. Теперь на некоторых участках разрешенная скорость составляет 110−130 км/ч. Например, на 296−322-м км объезда Ефремова (М-4 «Дон») — до 110 км/ч, и на М-11 «Нева» — до 130 км/ч. Однако при резких изменениях температуры ограничения могут быть возвращены, о чем будут предупреждать временные знаки, передает РБК.