Проезд на красный свет ударит по кошельку сильнее: что изменится для водителей с 1 мая

С 1 мая 2025 года в России вступят в силу новые штрафы за нарушения ПДД. По словам автоэксперта Андрея Бундина, за проезд на красный свет размер взысканий увеличится до 2500 рублей, а за остановку на пешеходном переходе до 3000 рублей. Также изменится методика расчета утилизационного сбора для юридических лиц из-за этого, по словам экспертов, цены на некоторые авто могут существенно вырасти. Подробнее о том, что ждет водителей в мае в материале URA.RU.