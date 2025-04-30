Так, за минувший год общественники получили 1720 обращений, связанных с «социалкой» и 1393, касающихся ЖКХ. При этом насчет соблюдения прав граждан в ОП РБ обратились 385 человек.
Всего 356 человек пожаловались на здравоохранение и 242 попросили разрешить проблемы, связанные с СВО.
По словам председателя Общественной палаты РБ Данияра Абдрахманова, представившего ежегодный доклад о состоянии гражданского общества региона, жители Башкирии больше всего переживают из-за роста коммунальных платежей и оплаты капитального ремонта. В лидерах по обращениям также содержание многоквартирных домов, уборка снега и законность действий управляющих организаций.
— Например, в августе 2024 года в Общественную палату Башкирии обратились жильцы уфимской «сталинки» на Комсомольской, 141/1, в которой трубы не ремонтировались почти 70 лет, — рассказал Данияр Мавлиярович. — Управляющая организация не принимала никаких мер. Но после действий общественников сегодня все трубы заменены.
В Стерлитамаке в ОП обратился вдовец — отец пятерых несовершеннолетних детей, в том числе одного ребенка-инвалида. После смерти супруги мужчина остался один с детьми и был вынужден уйти с работы, чтобы присматривать за дочерью-инвалидом. У семьи появились финансовые проблемы.
— На следующий день семья получила продукты, для ребенка с инвалидностью организовали курс реабилитации, — пояснил глава ОП РБ. — Многодетному отцу помогли в трудоустройстве. В доме, где живет семья, сделали ремонт и отремонтировали автомобиль.