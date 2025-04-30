Жители Башкирии больше всего переживают из-за роста коммунальных платежей

— Например, в августе 2024 года в Общественную палату Башкирии обратились жильцы уфимской «сталинки» на Комсомольской, 141/1, в которой трубы не ремонтировались почти 70 лет, — рассказал Данияр Мавлиярович. — Управляющая организация не принимала никаких мер. Но после действий общественников сегодня все трубы заменены.