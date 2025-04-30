Киты вернулись во Владивосток: ученый объяснил, что привлекло морских гигантов

Киты снова у берегов Владивостока — в районе бухты Тихая очевидцы заметили морских гигантов. Что привлекает гостей из глубин в приморских водах, корреспондент ИА PrimaMedia узнал у кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника ТОИ ДВО РАН Сергея Рязанова.
Так, очевидцы пишут, что китов в бухте Тихая наблюдают уже несколько дней, тем временем в соцсетях появляется всё больше фотографий с морскими обитателями. Как рассказал эксперт, это обычный вид китов — полосатики, или минке, которые нередко встречаются в приморских водах. Как выяснилось, приплывают они сюда из-за доступной кормовой базы. При этом биомасса их основной пищи в Японском море всё же ниже, чем в других дальневосточных морях.
При встрече с такими морскими обитателями учёный советует соблюдать дистанцию и не пытаться приблизиться к мормлекам.
«Туристам лучше не приставать к киту, не надо его догонять. Посмотрели с того расстояния, на каком увидели, и хватит», — рекомендовал он.
Сергей Рязанов отметил, что киты теоретически могут запутаться в рыболовных сетях, однако специальных мер по их защите не предпринимается, поскольку этот вид не занесён в Красную книгу и не считается охраняемым.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что после шторма в Хасанском районе было обнаружено тело мёртвого кита, которое несколько дней дрейфовало в водах. Некоторые опасались, что туша может взорваться от скопившихся газов, как это иногда случается при разложении крупных морских животных. Однако учёный заверил, что вероятность сильного взрыва и нанесения реального ущерба мала. При этом он добавил, что попадание в воду большого объёма трупного яда может нанести локальный экологический ущерб.