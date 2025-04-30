Киты вернулись во Владивосток: ученый объяснил, что привлекло морских гигантов

Так, очевидцы пишут, что китов в бухте Тихая наблюдают уже несколько дней, тем временем в соцсетях появляется всё больше фотографий с морскими обитателями. Как рассказал эксперт, это обычный вид китов — полосатики, или минке, которые нередко встречаются в приморских водах. Как выяснилось, приплывают они сюда из-за доступной кормовой базы. При этом биомасса их основной пищи в Японском море всё же ниже, чем в других дальневосточных морях.