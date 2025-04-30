В Новосибирской области внедрят искусственный интеллект в региональные Госуслуги

Новосибирская область стала одним из трёх регионов, в которых Минцифры РФ запускает эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в региональные информационные системы. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Планируется, что ИИ будет тестировать по трём направлениям: анализа изображений, распознавания речи и обработки текста.
По результатам тестового внедрения искусственного интеллекта специалисты составят перечень рисков, связанных с использованием ИИ, и рекомендаций по информационной безопасности информационных систем.
Помимо Новосибирской области, в эксперименте участвуют также Республика Татарстан и Сахалинская область.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в НГУ запустят сервис по доставке дронами.