30 апреля Вечерняя Москва Общество

Депутат Госдумы Колесник рассказал, чем похожи военные КДНР и России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что роднит северокорейских военнослужащих с российскими военными. По его словам, солдаты из КНДР демонстрируют целеустремленность, стойкость, бесстрашие и силу воли, что, как он отметил, роднит их с российскими военными. Депутат подчеркнул, что участие в боевых действиях закалило их дух и обеспечило ценным боевым опытом. Корейские бойцы сразу показали себя. Наши бойцы их подтянули до своего уровня. Они не трусливые, смелые ребята, смелые воины. Они тоже приобретают боевой опыт, и они привезут его в Северную Корею, цитирует Колесника Lenta.ru.Ранее военный корреспондент Александр Коц поделился подробностями участия солдат из КНДР в освобождении Курской области. Он также отметил высокую дисциплину, слаженность и невероятную стойкость бойцов КНДР. Он уточнил, что у них было строгое правило: не сдаваться живыми. Противник пытался склонить их к сдаче, разбрасывая фальшивые купюры с призывами сложить оружие, однако никто из северокорейцев не нарушил присяги.