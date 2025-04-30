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Минтранс планирует присвоить самолетам имена освободителей Курской области

В ведомстве отметили, что вопрос нужно согласовать с семьями военнослужащих.
Источник: Аргументы и факты

Минтранс России планирует присвоить поездам, воздушным и морским судам и другим транспортным средствам имена участников освобождения Курской области.

«Этот вопрос требует проработки, а также согласования с семьями героев», — рассказала РИА Новости помощница министра транспорта Анастасия Рубанова.

Она отметила, что подобные инициативы позволяют сохранить историческую память и упрочняют связь между поколениями, показывая преемственность мужества и верности Родине.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ в субботу, 26 апреля. Глава государства выразил военным благодарность.