Минтранс планирует присвоить самолетам имена освободителей Курской области

Минтранс России планирует присвоить поездам, воздушным и морским судам и другим транспортным средствам имена участников освобождения Курской области.
«Этот вопрос требует проработки, а также согласования с семьями героев», — рассказала РИА Новости помощница министра транспорта Анастасия Рубанова.
Она отметила, что подобные инициативы позволяют сохранить историческую память и упрочняют связь между поколениями, показывая преемственность мужества и верности Родине.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ в субботу, 26 апреля. Глава государства выразил военным благодарность.