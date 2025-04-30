Где в Минске работают датчики контроля скорости, рассказали в ГАИ

Спидкамы контролируют передвижение транспорта на улицах Кальварийской, Академической, Казинца, Ленина, Маяковского и Притыцкого, а также на проспектах Партизанском и Дзержинского, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч, а на МКАД нельзя разгоняться более чем на 90 км/ч.