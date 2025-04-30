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Где в Минске работают датчики контроля скорости, рассказали в ГАИ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости включены на десяти участках столичной улично-дорожной сети, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Спидкамы контролируют передвижение транспорта на улицах Кальварийской, Академической, Казинца, Ленина, Маяковского и Притыцкого, а также на проспектах Партизанском и Дзержинского, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч, а на МКАД нельзя разгоняться более чем на 90 км/ч.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать безопасную скорость и интервал между транспортными средствами, а также учитывать погодные условия.