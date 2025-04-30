Сильный пожар произошел в центре Тбилиси на вещевом рынке

В этот же день сильный пожар случился на лондонской электроподстанции в престижном районе Мэйда-Вэйл. По предварительным данным, изначально на подстанции произошло возгорание электрического трансформатора. Огонь распространился на крышу соседнего жилого дома — из него специалисты уже эвакуировали около 80 человек.