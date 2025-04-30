Сильный пожар произошел в центре Тбилиси на вещевом рынке

Сильный пожар возник в центре Тбилиси на вещевом рынке у станции метро «Вокзальная площадь». Об этом в среду, 30 апреля, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.
На данный момент на месте происшествия активно работают пожарные расчеты. По предварительным данным, удалось обойтись без пострадавших, уточнили в РИА Новости.
29 апреля пустой бензовоз взорвался в ангаре на нефтебазе в подмосковном Подольске. В результате случившегося пострадали двое человек, их экстренно доставили в больницу.
В этот же день сильный пожар случился на лондонской электроподстанции в престижном районе Мэйда-Вэйл. По предварительным данным, изначально на подстанции произошло возгорание электрического трансформатора. Огонь распространился на крышу соседнего жилого дома — из него специалисты уже эвакуировали около 80 человек.
26 апреля СМИ со ссылкой на руководителя отдела ЧС по иранской провинции Хормозган также сообщили о мощном взрыве в южном иранском порту Бендер-Аббас.