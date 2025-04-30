В Прикамье призвали не посещать Каменный город до окончания ремонта настила

Дирекция ООПТ Пермского края призвала воздержаться от посещения Каменного города до окончания ремонта аварийного настила.
Об этом учреждение сообщило в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители Прикамья возмутились состоянием настила в природном объекте. Пермяки сняли видео, на котором заметно, что при попытке продвигаться по дорожке она начинает раскачиваться из стороны в сторону.
В своей группе ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» обратилось к жителям региона и призвало их воздержаться от посещения природного объекта. В ведомстве пояснили, что возобновление его работы для туристов произойдёт после завершения строительных работ.
«Данная мера предосторожности продиктована аварийным состоянием настила, представляющим потенциальную опасность для посетителей. Работы по обустройству настила будут реализованы подрядчиком в ближайшее время», — рассказывает учреждение.
В дирекции уточнили, что ремонт проведут по гарантийным обязательствам, а само ограничение нужно для безопасности посетителей. В ведомстве извинились перед туристами и уточнили, что об открытии Каменного города расскажут отдельно.
Напомним, ремонт дорожек на природном объекте был завершён в конце 2024 года после проверки прокуратуры. В августе того же года надзорный орган выяснил, что дорожки были в аварийном состоянии и нуждались в восстановлении.