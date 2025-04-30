Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники на майские праздники

В период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2025 года (включительно) отделения для приема температурящих больных, оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, будут работать ежедневно с 08:00 до 14:00, отметили в ведомстве.
Кроме того, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.
«Амбулаторный прием 3 и 10 мая 2025 года с 08−00 до 14−00 (согласно графику) участковыми врачами — терапевтами, участковыми врачами — педиатрами, врачами акушерами-гинекологами, врачами-стоматологами взрослыми, врачами-стоматологами детскими», — перечислили в минздраве.
Контактные центры медорганизаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания врачебной помощи и обеспечению лекарствами будут функционировать ежедневно с 09:00 до 14:00.
«Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни», — напомнили в пресс-службе ведомства.
В своем обычном режиме продолжат работать и сотрудники скорой помощи.
С графиками работы больниц и поликлиник в праздничные дни можно ознакомиться на их официальных сайтах. Также действует «горячая линия» Минздрава Республики Крым: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.