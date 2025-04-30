Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники на майские праздники

В период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2025 года (включительно) отделения для приема температурящих больных, оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, будут работать ежедневно с 08:00 до 14:00, отметили в ведомстве.