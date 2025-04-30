Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые густонаселённые районы Новосибирска

Население города увеличилось на 3,4 тысячи человек.
Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирскстат опубликовал данные о самых густонаселённых районах города. Согласно информации ведомства, самым крупным по численности населения районом Новосибирска остаётся Ленинский район. Второе и третье места занимают Октябрьский и Калининский районы соответственно.

По данным Новосибирскстата, численность населения Новосибирска на 1 января текущего года составила 1 637,3 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом население города увеличилось на 3,4 тысячи человек, что составляет 0,2%.

Читайте также на портале Om1.ru.

Доходы бюджета Новосибирской области выросли на 37 миллиарда рублей.