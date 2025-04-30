Названы самые густонаселённые районы Новосибирска

Новосибирскстат опубликовал данные о самых густонаселённых районах города. Согласно информации ведомства, самым крупным по численности населения районом Новосибирска остаётся Ленинский район. Второе и третье места занимают Октябрьский и Калининский районы соответственно.
По данным Новосибирскстата, численность населения Новосибирска на 1 января текущего года составила 1 637,3 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом население города увеличилось на 3,4 тысячи человек, что составляет 0,2%.
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