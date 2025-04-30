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Число пострадавших от клещей свердловчан превышает многолетние показатели

В 2025 году в Свердловской области уже зарегистрировано 2,8 тысяч пострадавших от присасывания клещей.

Источник: РИА "Новости"

Среднемноголетний уровень выше на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Укусы клещей зарегистрированы в 65 муниципалитетах. Самые большие показатели пострадавших на 100 тысяч человек в Пышминском, Слободо-Туринском, Тугулымском городских округах, в Байкаловском муниципальном районе.

На данный момент с подозрением на вирусный энцефалит госпитализированы 3 человека, с подозрением на клещевой боррелиоз — 13 человек.

Исследовано 898 клещей. Возбудители клещевого энцефалита выявлены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза — в 30,9%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,1%.

«МК-Урал» ранее писал, что в текущем году в Свердловской области акарицидная обработка пройдет на территории 11400 гектар.

Против клещевого вирусного энцефалита проведено 48200 вакцинаций и 99150 ревакцинаций.