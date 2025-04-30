Число пострадавших от клещей свердловчан превышает многолетние показатели

Среднемноголетний уровень выше на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Укусы клещей зарегистрированы в 65 муниципалитетах. Самые большие показатели пострадавших на 100 тысяч человек в Пышминском, Слободо-Туринском, Тугулымском городских округах, в Байкаловском муниципальном районе.
На данный момент с подозрением на вирусный энцефалит госпитализированы 3 человека, с подозрением на клещевой боррелиоз — 13 человек.
Исследовано 898 клещей. Возбудители клещевого энцефалита выявлены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза — в 30,9%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,1%.
«МК-Урал» ранее писал, что в текущем году в Свердловской области акарицидная обработка пройдет на территории 11400 гектар.
Против клещевого вирусного энцефалита проведено 48200 вакцинаций и 99150 ревакцинаций.