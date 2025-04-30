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В Челябинске демонтирован цирк-шапито у Торгового центра

С площади у Торгового центра в Челябинске пропал цирк-шапито.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 29 апреля, в Челябинске демонтировали передвижной цирк Vivat, который находился на площади у Торгового центра. В данный момент там находятся лишь грузовики-трейлеры. Красно-белый купол шапито с двумя башнями стоял у Торгового центра с весны 2024 года.

Последнее шоу, согласно соцсетям цирка, там прошло в минувшее воскресенье, 27 апреля. Будет ли шапито возобновлять работу в Челябинске, неизвестно — телефоны организации отключены.

9 мая на площади возле Торгового центра на набережной реки Миасс состоится праздничный концерт ко Дню Победы. Там выступят творческие коллективы региона, солисты Большого и Мариинского театров, а хедлайнером концерта станет певица Юлия Чичерина.

Ранее был анонсирован перезапуск реконструкции капитального здания челябинского цирка на улице Кирова. Он был закрыт на ремонт еще в 2019 году. Выделено 80 млн рублей на актуализацию проектно-сметной документации.