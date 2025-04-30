В Челябинске демонтирован цирк-шапито у Торгового центра

Накануне, 29 апреля, в Челябинске демонтировали передвижной цирк Vivat, который находился на площади у Торгового центра. В данный момент там находятся лишь грузовики-трейлеры. Красно-белый купол шапито с двумя башнями стоял у Торгового центра с весны 2024 года.