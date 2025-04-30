У каких специалистов выросли зарплаты в Челябинской области, выяснили эксперты

Лидерами по росту зарплат в Челябинской области оказались руководители группы разработки, которые могут получать до 300 тысяч рублей в месяц. На 50 тысяч больше стали платить директорам по информационным технологиям (150 тысяч рублей), директорам по персоналу (150 тысяч рублей), директорам по маркетингу и PR (170 тысяч рублей) и парикмахерам (95 тысяч рублей).