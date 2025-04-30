Виталий Хоценко рассказал о ходе ремонта Большереченской поликлиники

Губернатор Омской области Виталий Хоценко держит на контроле капитальный ремонт поликлиники в райцентре Большеречье. Второй этап ремонта начался в январе 2025 года. Сейчас реконструируют поликлинический корпус ЦРБ.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Продолжительность и качество жизни». Предполагается, что после завершения работ здание полностью преобразится. На втором этаже уже завершены демонтажные работы, оштукатурены стены, началась подготовка к замене электроснабжения и устройству стяжки полов. На первом этаже демонтируется старая плитка и штукатурка.
После завершения демонтажа начнется выравнивание стен и полов, прокладка новых инженерных коммуникаций, с особым вниманием отнесутся строители к системам отопления и водоснабжения. Планируется установка современных энергоэффективных дверных блоков. Все делается для того, чтобы пациентам района было комфортно проходить лечение и реабилитацию.
«Продолжаем капитальный ремонт поликлиники в Большеречье. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Сейчас к медучреждению прикреплено более 22 тысяч жителей района», — сообщил Виталий Хоценко в социальных сетях.
В 2025 году в Омской области планируется капитальный ремонт 118 объектов здравоохранения. За шесть лет реализации нацпроекта в регионе уже установлено более 100 модульных ФАПов и амбулаторий, отремонтировано более 200 медицинских учреждений, а взрослые и детские поликлиники оснащены более чем 1500 единицами современного оборудования. Модернизация здравоохранения и повышение доступности медицинской помощи остаются приоритетными для властей Омской области. Ход работ лично курирует губернатор Виталий Хоценко.