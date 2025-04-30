Виталий Хоценко рассказал о ходе ремонта Большереченской поликлиники

В 2025 году в Омской области планируется капитальный ремонт 118 объектов здравоохранения. За шесть лет реализации нацпроекта в регионе уже установлено более 100 модульных ФАПов и амбулаторий, отремонтировано более 200 медицинских учреждений, а взрослые и детские поликлиники оснащены более чем 1500 единицами современного оборудования. Модернизация здравоохранения и повышение доступности медицинской помощи остаются приоритетными для властей Омской области. Ход работ лично курирует губернатор Виталий Хоценко.