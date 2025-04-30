Памятную доску о Хабаровском процессе открыли на здании ОДОРА

— Говорят, что Хабаровский процесс подвёл какой-то итог. На самом деле, к сожалению, как я считаю, никакого итога он не подвёл. Сейчас продолжается та же самая война. Она на протяжении многих лет велась во многих точках мира чужими руками, — отметил врио заместителя командующего ВВО по военно-политической работе Дмитрий Черненко. — Сегодня, когда мы в ходе СВО берём в плен военнослужащих иностранных армий, а против нас там воюет 52 государства, они признаются, что их цель разложить и испортить молодое поколение. Оно не должно уметь думать, созидать, изобретать.