Памятную доску о Хабаровском процессе открыли на здании ОДОРА

Сегодня в Хабаровске на здании Дома офицеров Восточного военного округа открыта мемориальная доска в память о событии, которое поставило точку во Второй мировой войне. Именно в этом здании в декабре 1949 года состоялся суд над 12 японскими военными преступниками — командующими Квантунской армией. Они были признаны виновными в попытке развязать бактериологическую войну против Советского Союза, передаёт корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
— На оккупированной японцами территории Китая работали фабрики смерти. Самая известная из них — отряд 731 в местечке Пинфан в пригороде Харбина. Там велись изуверские опыты над пленными с применением возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы и других опасных инфекций. Документально подтверждено четыре случая применения японцами бактериологического оружия на территории Китая, — рассказал в интервью нашему корреспонденту почётный краевед Хабаровского края Александр Лавренцов.
Процесс над захваченными в плен в 1945 году командующими Квантунской армией в Хабаровске проходил в максимально открытом режиме. Потому для его проведения выбрали одно из самых вместительных в то время в городе помещение Окружного дома офицеров. Трибунал шёл несколько дней с 25 по 30 декабря 1949 года. И всё это время зал был забит под завязку — больше 700 зрителей! На процесс хабаровчане попадали по специальным пригласительным билетам, которые распределялись между предприятиями города.
— В ходе суда выяснились страшные факты по созданию бактериологического оружия, опытах над людьми. Например, нашпиговывали хлеб возбудителями смертельных инфекций. Раздавали его пленным и отпускали их домой. Так среди населения распространялись страшные болезни. В колодцы выливали воду с бактериями, — рассказал председатель краевого отделения Российского военно-исторического общества, ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.
Как вспоминал участник суда над японцами переводчик Георгий Пермяков, слушая показания японских офицеров, многие зрители на процессе выбегали из зала, теряли сознание. А обвинитель называл факты один страшнее другого. В лабораториях японской военщины готовилась мучительная смерть миллионов людей. Бактериобомбы с чумой были нацелены на русских, китайцев и монголов. Только чумных бактерий Отрядом 731 выращивалось по 300 килограммов ежемесячно.
По своему значению Хабаровский процесс ничуть не уступал Токийскому, где ранее было осуждено высшее командование императорской армии милитаристской Японии. Этот суд должен был поставить точку в попытках ведения войн бесчеловечными способами, включая применение бактериологического оружия.
— Говорят, что Хабаровский процесс подвёл какой-то итог. На самом деле, к сожалению, как я считаю, никакого итога он не подвёл. Сейчас продолжается та же самая война. Она на протяжении многих лет велась во многих точках мира чужими руками, — отметил врио заместителя командующего ВВО по военно-политической работе Дмитрий Черненко. — Сегодня, когда мы в ходе СВО берём в плен военнослужащих иностранных армий, а против нас там воюет 52 государства, они признаются, что их цель разложить и испортить молодое поколение. Оно не должно уметь думать, созидать, изобретать.
После открытия памятной доски пройдёт просмотр снятого по заказу прокуратуры Восточного военного округа силами хабаровского телеканала 6ТВ фильма «Хабаровский процесс». Посмотреть его можно по этой ссылке.