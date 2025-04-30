Профессор Сергей Язев опроверг слухи о гибели животных вблизи Патомского кратера

В сети появилась информация о якобы загадочной гибели животных в районе Патомского кратера, который находится в Бодайбинском районе Иркутской области. Со слов некоторых СМИ, причиной стали некие токсичные газы.
КП-Иркутск обратилась за комментарием к Сергею Язеву — профессору Иркутского государственного университета, старшему научному сотруднику Института солнечно-земной физики СО РАН, доктору физико-математических наук, директору Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета. Он официально опроверг данную информацию.
— Как человек, лично посещавший этот объект трижды, могу заявить, что все эти слухи не обоснованы. Наш опыт исследований кратера, результаты которого мы даже обсуждали в программе на федеральном телеканале в 2023 году, позволяет утверждать, что сообщения о гибели животных — чистый вымысел, созданный для привлечения внимания, — говорит профессор.
Команда экспертов, в состав которой входил Сергей Язев, проводила исследования и выяснила, что радиационный фон в районе кратера даже ниже среднего, никаких аномалий, опасных для животных или людей, не обнаружено, а все разговоры о мистических явлениях не имеют под собой научных оснований.