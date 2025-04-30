Профессор Сергей Язев опроверг слухи о гибели животных вблизи Патомского кратера

— Как человек, лично посещавший этот объект трижды, могу заявить, что все эти слухи не обоснованы. Наш опыт исследований кратера, результаты которого мы даже обсуждали в программе на федеральном телеканале в 2023 году, позволяет утверждать, что сообщения о гибели животных — чистый вымысел, созданный для привлечения внимания, — говорит профессор.