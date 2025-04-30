Жителя Перми будут судить за невыполнение договора подряда

Правоохранители установили, что фигурант, действуя от имени своей жены, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, составил договор подряда на установку забора из профнастила. Он приехал к заказчику, жителю деревни Косотуриха, представил сметный проект, согласно которому общая стоимость монтажных работ была определена в размере 232 тысячи рублей. Заказчик ознакомился с документами, изучил все условия и согласился подписать договор. Впоследствии он передал подрядчику в качестве авансового платежа 139 тысяч рублей наличными. В определенный договором срок начала монтажных работ подрядчик не появился на объекте и перестал отвечать на звонки и сообщения. Заказчик понял, что его обманули, и обратился в полицию.