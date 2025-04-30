В США раскрыли роль танков в будущих конфликтах

Даже на фоне появления эффективных и доступных противотанковых средств, танки не уйдут с поля боя в будущих конфликтах. Однако их тактическая роль изменится. Об этом в интервью Business Insider заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.
Чиновник отметил, что уязвимость танков, которую они продемонстрировали на СВО, вновь подняли дискуссию об устаревании этой техники, однако Дрисколл уверен, что этого не произойдет. Просто изменится тактика применения танков.
Американский военный допустил, что в будущем танки будут находиться на удаленных позициях, а первыми в наступление пойдут беспилотные машины.
«Как только вы сможете прорваться с помощью автономных транспортных средств, роботов, кибервойны и при помощи космических средств, вы, вероятно, начнете видеть, как самое мощное оружие на планете Земля, которым является танк M1A2, продвигается вперед и продолжает наступать», — сказал Дрисколл.
Накануне сообщалось, что Австралия направила в Соединенные Штаты запрос на разрешение передать устаревшие танки Abrams Киеву. Однако Вашингтон так и не дал согласия. Это препятствует отправке боевых машин на Украину.
Кроме того, западная пресса писала, что вооруженные силы США могут отказаться от использования танков М1 Abrams и заменить их более легкими и простыми моделями из-за конфликта на Украине.