В центре Тбилиси возник сильный пожар на вещевом рынке 30 апреля

В среду, 30 апреля, в центре Тбилиси возник сильный пожар на вещевом рынке у станции метро «Вокзальная площадь». Информацией с места события делится корреспондет Sputnik Грузия с места событий.
Известно, что на место возгорания оперативно выехали спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара удастся установить только после локализации огня.
По словам очевидцев, пожар возник на вещевом рынке в районе 6 утра по местному времени в магазине обуви, который располагается на втором этаже. Местные продавцы активно освобождают территорию, пытаясь сохранить при этом хотя бы часть своих товаров.
Как KP.RU писал ранее, жертвами пожара в ресторане на северо-востоке Китая, а именно в районе Байта города Ляоян, стали 22 человека. Еще трое пострадали. На данный момент, причина возникновения пожара неизвестна.