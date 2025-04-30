Ограничения в аэропортах Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, ранее введенные в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сняты в 06:56 по московскому времени. Об этом в среду, 30 апреля, сообщает представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов)», — отмечает пресс-служба ведомства.
Напомним, что ранним утром 30 апреля в воздушных гаванях трех российских городов были введены определенные ограничения на прилет и вылет самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые действия, дабы обеспечить безопасности.
Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 34 вражеских дронв, направленных на регионы России. Пострадавших нет, о поврежденных гражданских объектах не сообщается.