Ограничения в аэропортах Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, ранее введенные в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сняты в 06:56 по московскому времени. Об этом в среду, 30 апреля, сообщает представитель Росавиации в Telegram-канале.