В Госдуме рассказали, когда россияне получат пенсии за май

Тем, кто обычно получает пенсию 6−8 мая, выплаты также не будут задерживать. Их реестры объединят с первыми числами месяца, и деньги поступят не позднее 7 мая. А вот группа пенсионеров, получающих выплаты 9−11 мая, сможет получить свои средства с 5 по 7 мая.