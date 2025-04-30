В Госдуме рассказали, когда россияне получат пенсии за май

Это решение связано с нерабочими днями 1 и 2 мая. Говырин пояснил, что перенос выплат касается тех, чья дата перечисления пенсий попадает на 1−5 мая.
«Делается это для удобства пенсионеров, чтобы они не остались без средств в праздничные дни», — объяснил парламентарий.
По словам депутата, механизм выплаты уже отработан. Реестр получателей формируется за десять дней до даты перевода, а если ближайшие дни совпадают с праздниками, его закрывают заранее. Социальный фонд России передаёт платёжный файл в банки, которые разбивают суммы на индивидуальные переводы.
Тем, кто обычно получает пенсию 6−8 мая, выплаты также не будут задерживать. Их реестры объединят с первыми числами месяца, и деньги поступят не позднее 7 мая. А вот группа пенсионеров, получающих выплаты 9−11 мая, сможет получить свои средства с 5 по 7 мая.
Говырин добавил, что если получатель не успеет забрать свою пенсию в перенесённый день, сумма будет храниться на почте до конца отчётного периода. На банковском счёте деньги будут доступны без ограничений. Однако смену адреса или банка лучше оформить заранее.
«Перенос выплаты не влияет на объём средств, начисление всё равно считается с первого числа месяца», — заверил депутат.
Он также напомнил, что ответственность за задержки несут кредитные организации, которые обязаны возмещать пени в случае проблем.
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