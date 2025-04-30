Дело исполнителей теракта в «Крокусе» отправят в суд в середине июня

Дело четверых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» будет передано в суд для рассмотрения в середине июня, заявил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
«В деле содержится очень много материалов, в том числе об обстоятельствах, связанных с атакой на “Крокус”. После завершения ознакомления с ними дело передадут в прокуратуру, а затем — в суд. Вероятно, там оно окажется в середине июня», — заявил собеседник агентства.
Кроме того, представитель правоохранительных органов добавил, что соответствующее дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.
Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами атаки стали 146 человек. Исполнители теракта были задержаны в Брянской области. Они планировали скрыться на территории Украины.
Кроме того, 20 апреля стало известно, что суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий, касающийся теракта в «Крокус Сити Холле». Из судебных документов следовало, что фигурант процесса разместил сообщения в личной переписке и одном из неофициальных студенческих чатов РУДН.