Дело исполнителей теракта в «Крокусе» отправят в суд в середине июня

«В деле содержится очень много материалов, в том числе об обстоятельствах, связанных с атакой на “Крокус”. После завершения ознакомления с ними дело передадут в прокуратуру, а затем — в суд. Вероятно, там оно окажется в середине июня», — заявил собеседник агентства.