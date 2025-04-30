Минцифры: на номер «1945» в 2025 году поступило почти 16 млн звонков

Кроме того, при звонке на номер «1945» есть возможность получить электронную ссылку для загрузки на устройство логотипа 80-летия Победы. Также можно прослушать сводки Совинформбюро, которые в годы Великой Отечественной войны зачитывал диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан.