Минцифры: на номер «1945» в 2025 году поступило почти 16 млн звонков

Абоненты российских операторов связи в 2025 году совершили почти 16 млн звонков на бесплатный номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!», сообщили в Минцифры РФ.
Возможность позвонить на единую линию появилась с 25 февраля.
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция “Ура Победе!”. По состоянию на 29.04.2025 на номер “1945” позвонили 15,9 миллиона раз», — отметили в министерстве.
При звонке абоненты, используя интерактивное голосовое меню, могли заменить обычный гудок и звонок на своём мобильном телефоне военной песней. В перечень композиций входят «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек» и «Нам нужна одна Победа».
Кроме того, при звонке на номер «1945» есть возможность получить электронную ссылку для загрузки на устройство логотипа 80-летия Победы. Также можно прослушать сводки Совинформбюро, которые в годы Великой Отечественной войны зачитывал диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан.
Впервые акцию «Ура Победе!» провели в 2010 году. В нынешнем году она заканчивается 15 мая.
Напомним, 18 апреля издательский дом «Аргументы и Факты» выпустил цикл программ «Непобедимые» к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В выпусках рассказывается о защитниках Отечества, блокадниках и тех, кто прошёл концлагеря.