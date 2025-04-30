После смерти Паши Техника открыли наследственное дело

После смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в Москве было открыто наследственное дело. Об этом стало известно из юридических документов, сообщает РИА Новости.
Дело было открыто нотариусом в одном из районов на юго-востоке Москвы. Нотариус Мария Боронина из Перми сообщила, что сын Паши Техника является наследником первой очереди наравне с родителями умершего. При этом, согласно закону, бывшая супруга музыканта не имеет права на наследство.
«По закону бывшая жена не может претендовать на наследство, если она не включена в завещание. Сын же является наследником первой очереди, в которую также входят супруга, другие дети и родители наследодателя», — пояснила нотариус.
Кроме того, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети имеют право на обязательную долю в наследстве. Даже если в завещании наследодатель передал всё своё имущество другому человеку, такие дети всё равно получат свою долю.
Напомним, Пашу Техника госпитализировали в больницу Таиланда 27 марта, его ввели в искусственную кому. Рэпера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Однако впоследствии состояние Паши Техника ухудшилось. Он скончался 4 апреля в возрасте 40 лет.