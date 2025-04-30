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Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая

Тишковец: половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в первые сутки мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням станут примешиваться заряды мокрого снега, температура воздуха составит всего 0 — плюс 5. За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесной влаги», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что такой холодный и ненастный старт месяца станет прологом к нетёплому и влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины.