Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая

«В ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням станут примешиваться заряды мокрого снега, температура воздуха составит всего 0 — плюс 5. За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесной влаги», — рассказал Тишковец.