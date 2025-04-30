Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням станут примешиваться заряды мокрого снега, температура воздуха составит всего 0 — плюс 5. За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесной влаги», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что такой холодный и ненастный старт месяца станет прологом к нетёплому и влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины.