Как будут работать социальные учреждения столицы в майские праздники

В этом году москвичи будут отмечать Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая, а 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов — с 8 по 11 мая. В связи с этим изменится режим работы социальных учреждений.