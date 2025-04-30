Среди жителей Башкирии все реже выявляют алкоголиков

Министерство здравоохранения России опубликовало статистику по выявленным случаям алкоголизма и алкогольного психоза за прошлый год. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в Башкирии в 2024-ом диагноз «алкоголизм» поставили 2 600 гражданам.
За последние годы в республике наблюдается положительная динамика: если в 2022 году было зарегистрировано 3 053 новых случая зависимости, то в 2023-м — 2 963. Однако уровень заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом в Башкирии остается выше среднероссийского.
По данным экспертов, показатель заболеваемости с впервые установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в республике составляет 64 случая на 100 тысяч населения, тогда как в целом по стране он равен 43,4 на 100 тысяч.